بعد تأخرها.. قائدة مدرسة تنقذ طالبة من الرسوب

علي القحطاني(صدى):

قدمت قائدة مدرسة متوسطة للبنات تابعة لتعليم الحناكية بمنطقة المدينة المنورة ، مثالاً تربوياً إنسانياً يُحتذى به ، حيث أوقفت خروج الطالبات اللاتي تواجدن بقاعة الاختبار اليوم، لحين وصول ابنة أحد أبطالنا في الحد الجنوبي، حيث تأخرت بعد مغادرة حافلة “التعليم” عنها صباحاً إثر نومها، وعندما حضرت أدت اختبارها بإشراف من قائدة المدرسة التي راعت ظروفها.

وكانت طالبة الصف الثالث المتوسط “شموخ بنت عبدالعزيز مناور العوفي”، والتي تدرس بالمتوسطة الأولى بالنخيل التابعة لإدارة تعليم محافظة الحناكية بالمدينة المنورة، قد تأخرت عن اختبار اليوم ما قبل الأخير، في مادة اللغة الإنجليزية؛ بسبب نومها.

وبعد مرور وقت من زمن الاختبار أبلغت المراقبة عن غياب الطالبة من أجل الرفع بذلك، إلا أن قائدة المدرسة، والتي رأت أن هناك متسعاً من الوقت بذلت جهوداً كبيرة في التواصل هاتفياً مع والدتها المسجل رقمها لدى المدرسة، ولكن هاتفها لا يرد .

فقامت بالاتصال برقم ولي أمرها “والدها”، وأبلغته حينها بغياب ابنته عن الاختبار، حيث أفاد بأنه ضمن المرابطين بالحد الجنوبي، وعندئذ تفاعلت قائدة المدرسة وأبلغته بعدم القلق على ابنته، وأنها ستتصرف وتنهي ذلك الموضوع.

وقالت قائدة المدرسة المتوسطة الأولى بالنخيل مريم بنت ضيف الله عقاب العوفي ، في تصريحات إعلامية ، إنها عندما علمت أن والد الطالبة من أبطالنا في الحد الجنوبي أصرت على إبقاء الطالبات بالقاعة وعدم خروجهن لحين حضور الطالبة المتأخرة، والتي أدّت الاختبار في زمنٍ لم يكن مؤثراً على زميلاتها، وكان من ضمن زمن الاختبار ، ما يدل على تفوقها .