محكمة تدين الفتاة البريطانية المُغتصبة على يد 12 إسرائيليًا

نيقوسيا(صدى):

أصدرت محكمة قبرصية قرارًا بإدانة الفتاة البريطانية صاحبة الـ 19 عاما التي تعرضت للاغتصاب على يد 12 إسرائيليا بتهمة اختلاف المزاعم.

وقال ميكاليس باباثاناسيو، قاضي المحكمة إن المتهمة لم تقُل الحقيقة خلال الإدلاء بشهادتها؛ لذلك تمت إدانتها بتهمة الإضرار العام.

وكانت الشرطة القبرصية قد اعتقلت 12 سائحاً إسرائيلياً في يوليو الماضي بعدما زعمت فتاة بريطانية اغتصابها على أيديهم.