حساب المواطن يوضح موقف زوج المواطنة وأبنائها من الدعم

حمود العنزي(صدى):

أوضح حساب المواطن عن موقف زوج المواطنة وأبنائها الذين يحملون جنسية أخرى ومدى شمولهم في دعم حساب المواطن.

وكانت تلقت خدمة المستفيدين في البرنامج استفسارًا جاء فيه: زوج المواطنة وأبناؤها هل يدخلون ضمن المستفيدين من حساب المواطن وكم يحسب للشخص الواحد؟ .

وقال حساب المواطن ، بإمكان الزوجة السعودية التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي وإضافة الزوج كتابع ولابد من إرفاق خطاب الموافقة الأساسية من وزارة الداخلية أو عقد النكاح .

وأضاف البرنامج أنه في حال وجود أبناء لا بد من إرفاق شهادة الميلاد أو الإقامة ويتم توجيه الدعم للمستفيد الرئيسي (رب الأسرة) حيث يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.