كلية الملك فهد تعلن نتائج القبول النهائي لطالبي الالتحاق «جندي»

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت كلية الملك فهد الأمنية مُمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن نتائج القبول النهائي لطالبي الإلتحاق بالخدمة العسكرية برتبة «جندي».

وأوضحت الكلية أنه على المقبولين التقيد بالتعليمات الموضحة، إذ تتمثل الوثائق المطلوبة في «أصل شهادة الثانوية العامة، أو الصناعية، أو ما يعادلها، والسجل الأكاديمي سجل الدرجات».

وأضافت أنه عند التحضير لمقر الكلية يحب التقيد بالتعليمات التالية:

1- وقت ومكان التحضير الساعة 8 من صباح يوم الأربعاء بتاريخ 1441/05/06هـ عبر البوابة الشرقية بوابة رقم 5 – ويكون الطالب متناولاً وجبة الإفطار.

2- عدم التحضير بالسيارات الشخصية لعدم وجود مواقف.

3- يجب حلاقة شعر الرأس على الرقم صفر.

4- يجب وضع لوحة اسم لاصق على الفانيلة الرياضية.

5- وضع سحّاب لجيب البنطلون الرياضي.

6- يمنع منعاً باتاً إحضار أي أجهزة اتصال أو أجهزة إلكترونية أخرى، علماً بأنه سيتم مصادرة المضبوط.

7- يمنع منعاً باتاً إحضار أي ملبوسات مدنية غير المطلوبة أعلاه.

8- يمنع منعاً باتاً إحضار «الدخان، الولاعة، التنباك، السيجارة الإلكترونية … إلخ».

9- إحضار ملف علاقي أخضر وتوضع فيه الأوراق المطلوبة ويكتب عليه الاسم ورقم الطلب من الخارج .

10- ضرورة التطعيم ضد الانفلونزا الموسمية قبل الالتحاق بالدورة.

11- يمنع التحضير بأدوية من غير وصفة طبية.

كما أشارت إلى أنه لمعرفة نتيجة القبول النهائي اضغط هنا

ولمعرفة مستلزمات الدخول لدورات الفرد الأساسي للعام الدراسي 1441هـ، اضغط هنا