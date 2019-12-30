افتتاح معرض إحساس للعطور بحضور تجاوز خمسة آلاف زائر

محمد السعران(صدى):

برعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة سلطانة بنت منصور بن سعود آل سعود افتتح مساء الأمس الأحد، المعرض السعودي للعطور والعود والبخور (إحساس للعطور) بحضور أصحاب سمو ودبلوماسيين ونخب مجتمعية ورجال أعمال ومشاهير السوشل ميديا، وذلك بفندق “فوكو” وسط مدينة الرياض.

وحضرت صاحبة السمو الأميرة لولوة بنت متعب آل سعود التي أبدت سعادتها لما شاهدته من معارض متنوعة وحضور كبير ولافت، كما حضر سعادة عميد السلك الدبلوماسي في المملكة العربية السعودية سعادة السفير ضياء الدين بامخرمة سفير جمهورية جيبوتي وتجول في المعرض وشاهد مع يحتويه المعرض من عطور بماركات سعودية وخليجية وعالمية.

وتحدث السفير بامخرمة قائلاً: “سعدت اليوم بما شاهدته من تنوع في صناعة العطور وأكثر ما شدني الشباب والشابات السعوديين الذين أصبحوا يمتلكون علامات تجارية سعودية مميزة في صناعة العطور، وهذا الزخم الإعلامي والحضور من الزائرين يدل على نجاح المعرض، تمنياتي لكم بالتوفيق.

وأوضح المركز الإعلامي للمعرض عن وجود سحوبات يومية للزوار على هدايا قيمة تصل قيمتها لأكثر من 50 ألف ريال كما يوجد في نهاية المعرض سحب على جهاز جوال قيمته 5000 ريال.

الجدير بالذكر أن المعرض يضم أكثر من “60” مشاركا، من كبريات شركات العطور والعود والبخور في الخليج، ويستمر لمدة أربعة أيام من 29 ديسمبر2019 إلى 1 يناير 2020، حيث يفتح أبوابه من الثالثة عصراً وحتى الثانية عشرة بعد منتصف الليل، باستثناء يوم الافتتاح والذي سيكون من 7:00 مساء وحتى 12:00 بعد منتصف الليل.