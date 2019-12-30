مجموعة البركات المحدودة توفر وظائف إدارية وصحية في 9 مدن بالمملكة
كشفت شركة مجموعة البركات المحدودة ، عن توفر وظائف إدارية وصحية شاغرة، للعمل بالمراكز التابعة للشركة (نظارات البركات، ومركز البركات للعناية السمعية)، في 9 مدن بالمملكة (الرياض، مكة المكرمة، جدة، الطائف، القصيم، الخبر، الجبيل، الهفوف، خميس مشيط) .
وقالت الشركة ، إن الوظائف المتوفرة هي :
* نظارات البركات:
1- أخصائي بصريات: يٌشترط حصوله على تصنيف التخصصات الصحية ، إجادة اللغتين العربية والإنجليزية ، ومهارات التعامل مع الجمهور.
2- مُمثل مبيعات: يٌشترط اتقان مهارات البيع ، اللباقة وحسن المظهر ، ومهارات التعامل مع الجمهور.
* مركز البركات للعناية السمعية:
1- أخصائي سمعيات:
– حاصل على تصنيف التخصصات الصحية.
– إجادة اللغتين العربية والإنجليزية.
– مهارات التعامل مع الجمهور.
2- فني تمريض: يٌشترط حصوله على تصنيف التخصصات الصحية. ، إجادة اللغتين العربية والإنجليزية ، ومهارات التعامل مع الجمهور.
وأشارت الشركة إلى أن التقديم بدأ اليوم الإثنين بتاريخ 2019/12/30م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب ، وللتقديم تٌرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة واسم المدينة في عنوان البريد):
[email protected]
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