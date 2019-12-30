  • الإثنين 30

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. الوظائف
  3. مجموعة البركات المحدودة توفر وظائف إدارية وصحية في 9 مدن بالمملكة

مجموعة البركات المحدودة توفر وظائف إدارية وصحية في 9 مدن بالمملكة

مجموعة البركات المحدودة توفر وظائف إدارية وصحية في 9 مدن بالمملكة
فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة مجموعة البركات المحدودة ، عن توفر وظائف إدارية وصحية شاغرة، للعمل بالمراكز التابعة للشركة (نظارات البركات، ومركز البركات للعناية السمعية)، في 9 مدن بالمملكة (الرياض، مكة المكرمة، جدة، الطائف، القصيم، الخبر، الجبيل، الهفوف، خميس مشيط) .

وقالت الشركة ، إن الوظائف المتوفرة هي :
* نظارات البركات:
1- أخصائي بصريات: يٌشترط حصوله على تصنيف التخصصات الصحية ، إجادة اللغتين العربية والإنجليزية ، ومهارات التعامل مع الجمهور.

2- مُمثل مبيعات: يٌشترط اتقان مهارات البيع ، اللباقة وحسن المظهر ، ومهارات التعامل مع الجمهور.

* مركز البركات للعناية السمعية:
1- أخصائي سمعيات:
– حاصل على تصنيف التخصصات الصحية.
– إجادة اللغتين العربية والإنجليزية.
– مهارات التعامل مع الجمهور.

2- فني تمريض: يٌشترط حصوله على تصنيف التخصصات الصحية. ، إجادة اللغتين العربية والإنجليزية ، ومهارات التعامل مع الجمهور.

وأشارت الشركة إلى أن التقديم بدأ اليوم الإثنين بتاريخ 2019/12/30م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب ، وللتقديم تٌرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة واسم المدينة في عنوان البريد):
[email protected]


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *