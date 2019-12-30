بروين حبيب عن عودة عزيزة جلال للغناء: «ليتها لم تعد»

المنامة(صدى):

أثارت الإعلامية البحرينية بروين حبيب، جدلاً كبيرًا بعدما أعلنت عودة الفنانة عزيزة جلال للغناء بعد غياب 35 عامًا.

ونشرت “بروين” صورة لـ “عزيزة” عبر موقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”، وتبعته بانتقادًا قاسيًا لعودتها مرة أخرى.

وقالت الإعلامية البحيرينية: “ليتها لم تعد، أود أن أخبركم أني أحببت عزيزة جلال بقدر حبي لوردة وميادة وطبعاً لكل منا ذائقته الفنية…كنت أسأل نفسي لماذا غابت هذه السيدة، هل الحب يطغى على الموهبة؟هل العائلة هي السبب؟ من هو الرجل الذي سيطر على روح هذه السيدة”.

وأضافت: “طرحت على نفسي أسئلة لم أجد لها مبرراً وكل من يعرفني يعرف حبي للمغرب وأني من أكثر الناس ولعًا بهذه البلاد البهية، لقد كان هاجسي عندما سافرت إليها أن أزور مدينة مكناسليس فقط لعيون عزيزة جلال، إبنة هذه المدينة التي بقيت ببالي”.

وأكملت: “وعندما رأيت عزيزة جلال لأول وآخر مرة في حياتي. كانت الصدفة أني كنت أقضي عطلتي بمدينة ماربيا الإسبانية، دخلت لتناول الغداء شوقاً لطبق البايلا التي تشتهر به إسبانيا فكانت بنفس المطعم برفقة زوجها وأطفالها.. بقيت شاردة فقط أنظر لهذه السيدة التي ترتدي العباءة السعودية وتتحدث بلهجة أهل الطائف وتحسرت على اعتزالها وبنفس الوقت أحببت أمومتها”.

وأشارت: “واليوم انتظرت حفلها ببالغ الانتظار لأتأكد وبكل أسف أن الزمن لايعود وماكان بالأمس ليكون لنا الآن، غنت عزيزة ببداية الحفل أغنيتها هو الحب لعبة، لا مجال للمقارنة بين الحفل الذي أقيم في الثمانينات باستاد القاهرة عندما كانت العزيزة في منتصف عشرينيها، أول مرة أكتشف أن الصوت أيضا يشيخ بشكل مؤلم وتلك هي النقطة التي توجع أعمارنا”.