20 نزيلا بالسجن العام يقلعون عن التدخين

نايف السالم(صدى):

أعلن 20 نزيلاً بسجن محافظة القنفذة إقلاعهم عن التدخين وانضمامهم لبرنامج العلاج ، وذلك بعد أن حضروا اللقاء الذي نظمته جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمقر السجن وكان بعنوان أضرار التدخين.

وأبان مدير جمعية كفى بالقنفذة الأستاذ حمزه الحليسي أن فريق كفى التوعوي وجد تفاعلاَ كبيراً من النزلاء والذين أبدوا رغبتهم في تلقي العلاج والاقلاع عن السموم نهائياً ، مشيراً أن هذه البرامج تأتي ثمارها عاما بعد عام في كل مكان تقام فيه سواء في السجون أو دور الملاحظة أو المؤسسات الحكومية والخاصة ، مقدما شكره لجميع المسؤولين المتعاونين في تنفيذ هذه البرامج وايصال رسالة الجمعية للمجتمع.