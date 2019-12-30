مرتضى منصور لمسؤولي الأهلي: تعترفون بالسحر فى صالحكم فقط

ماجد محمد(صدى):

أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن تراجع نتائج فريقه في الفترة الماضية بالدوري والبطولة الإفريقية كان بسبب السحر الأسود.

ونشر رئيس الزمالك مقطع فيديو لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي يعترف به بوجود السحر الأسود في ملاعب كرة القدم.

وأضاف أن هناك أعمال سحر تمنع لاعبي فريقه من إحراز أهداف في المباريات وتغلق الشبكة أمام المهاجمين، مؤكدًا أن وراء تلك الواقعة الثلاثي ممدوح عباس رئيس الزمالك الأسبق، وهاني العتال عضو مجلس إدارة الفريق، وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي.

ورد “مرتضى” على السخرية التي طالته على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تلك التصريحات بأن السحر وتسخير الجن موجود في القرآن الكريم، مشيرًا إلى أن رئيس الأهلي اعترف بوجود السحر عندما كان يروي إحدى القصص في مباراة إفريقية.

وسخر رئيس الزمالك من مسئولي الأهلي بأن السحر عندما يكون في صالحهم يعترفون به، لكن عندما يكون في صالح غيرهم يسخرون منهم.

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