الأحوال المدنية توضح طريقة حجز موعد عبر أبشر

نايف السالم(صدى):

قال حساب العناية بالعملاء في الأحوال المدنية ، ردًا على استفسار من أحد المواطنين حول طريقة حجز موعد لإصدار بطاقة بدل فاقد بالقول: يتم حجز موعد إلكتروني عبر أبشر باختيار أيقونة طلب وثيقة بدل فاقد.

وتلقت الأحوال المدنية استفسارًا من مواطنة لديها ابن في الرابعة عشرة من عمره وترغب في استخراج بطاقة هوية وطنية له وردت عليها بالقول: يمكن إصدار بطاقة الهوية الوطنية عند إتمام ١٠ سنوات ويلزم حجز موعد وحضور ولي الأمر.

يأتي هذا فيما بدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية أمس في منطقة عسير بتقديم خِدماتها للرجال والنساء في 22 موقعًا، وذلك في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة “موجودين” الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكاتب للأحوال المدنية .

ومبادرة “نأتي إليك ” المخصصة لخدمة الجهات الحكومية والخاصة، وحملة (هويتي انتمائي) التي تهدف إلى التعريف بأهمية بطاقة الهوية الوطنية للمرأة بوصفها إثباتًا شخصيًّا لها، وضرورة المحافظة عليها، إضافة إلى تقديم خدمة إصدار الهوية الوطنية للمواطنات المستحقات لها نظامًا في أماكن وجودهن بجميع مناطق المملكة.