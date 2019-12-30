«الجمارك» تسمح لمستوردي منتجات محددة بفسح إرساليتهم بتعهد عدم التصرف

نايف السالم(صدى):

أكدت هيئة الجمارك اليوم الإثنين، على أنها أتاحت بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لمستوردي فئات محددة من المنتجات الخاضعة للوائح الفنية السعودية فسح إرسالياتهم بتعهد عدم التصرف؛ لتخزينها في مستودعاتهم مع التزامهم بإعادتها إلى الساحات الجمركية فور طلبها من الجمارك.

وجاء ذلك ردًا من الجمارك على الأنباء المنتشرة حول سماحها لموظفيها في المنافذ البرية والبحرية والجوية، بفسح الإرساليات التي يتوجب أن يرفق معها شهادة نظام «سابر».

وقالت الجمارك إن ما تم تداوله ليس دقيقًا، مؤكدة على أن إتاحة فسح إرساليات بعض المنتجات يأتي وفقا للمواد النظامية الواردة في نظام الجمارك الموحد.

ولفتت إلى أنه يتم التأكيد على المستورد بعدم التصرف، وفي حال لم يتمكن المستورد من استكمال المتطلبات الفنية اللازمة لفسح الإرسالية خلال الفترة المحددة بتعهد عدم التصرف فإن على المستورد إعادة الإرسالية للجمارك لإعادة تصديرها، وفي حال لم يلتزم بذلك تعد الحالة تهريبًا جمركيًا.

وأكدت الهيئة على أنه يتم تطبيق هذا الإجراء لتمكين المستوردين من الحصول على الموافقات اللازمة للفسح الجمركي، وحرصا منها على تلافي تكدس الإرساليات في الساحات الجمركية وتعرضها للتلف.

وأضافت أن القرار يسهم في عدم تحمل المستوردين لتلك الفئات من المنتجات تبعات بقاء إرسالياتهم في المنافذ الجمركية لحين قدرتهم على إثبات المطابقة، حيث إن بقاءها يؤدي إلى تكدس البضائع ويرفع تكاليف الاستيراد، وبالتالي رفع الأسعار التي يتحمل نتائجها في الأخير المستهلك.