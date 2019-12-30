فتاة في دعوى خلع: زوجي يطلب مني ارتداء ملابس مثيرة أمام أصدقائه

القاهرة(صدى):

تقدمت فتاة مصرية بدعوى خلع ضد زوجها بإحدى محاكم الأسرة في القاهرة ، مؤكده ، زوجي عايزني أكون مثيره أمام أصدقائه وأهله .

وقالت الزوجة في تصريحات إعلامية ، تعرفت على زوجي في حفل زفاف إحدى صديقاتي ، وأُعجب بي وتقدم لخطبتي وأخبرت جدتي فوافقت عليه حيث أنني يتيمة الأب والأم وهي من قامت بتربيتي منذ صغري .

وتابعت ، خطبني وعشت معه أفضل أيامي ، وبعد الزواد أثناء شهر العسل لاحظت أن زوجى يطلب منى عدم ارتداء الحجاب ولبس ملابس ضيقة نفذت طلبه خاصة وأننا كنا فى شهر العسل بعد عودتنا إلى بيت الزوجيه فوجئت به يطالبنى بأن ارتداء ملابس مثيرة اثناء زيارة اهله لنا أو أصدقائه .

وأضافت ، ولم يكتفى بذلك فقط بل قام أيضا باجبارى على الخروج بتلك الملابس المثيرة لكى يستعرض بجمالى أمام أصدقائه ، وبدون أن أشعر وجدت نفسي اكرة العيش معه وأحاول الابتعاد عنه.

واستطردت قائلة ، عدت إلى بيت جدتى وطلبت من أسرتى الوقوف بجانبى والحصول على الطلاق لكنه رفض فقررت اللجوء إلى محكمه الأسرة واقمت دعوى خلع ضدة للتخلص منه .