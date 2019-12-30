بنك التنمية الاجتماعية يوفر وظيفة تقنية لذوي الخبرة بمدينة الرياض
وظيفة تقنية شاغرة في بنك التنمية الاجتماعية بالرياض
كشف بنك التنمية الاجتماعية عبر موقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) عن توفر وظيفة تقنية لذوي الخبرة، للعمل بالهيئة بمدينة الرياض.
وجاءت الوظيفة بمسمى (خبير تحليل البيانات وذكاء الأعمال)، واشترط البنك أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
الشروط:
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، هندسة البرمجيات) أو ما يعادلها.
3- خبرة لا تقل عن 8 سنوات في الخدمات المالية والمصرفية.
4- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في برنامج Microsoft Power BI.
5- إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثاً وكتابةً).
وقال البنك إن التقديم متاح بدأ اليوم الإثنين 2019/12/30م وينتهي عند الإكتفاء من العدد المطلوب.
ولمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):
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