في ظهور نادر.. نادية لطفي تفاجأ جمهورها وتحتفل بالكريسماس

القاهرة(صدى):

ظهرت الفنانة المصرية نادية لطفي، إلى جمهورها في ظهور نادر بعد غياب طويل، وهي ترتدي ملابس باللون الأحمر؛ احتفالًا بأعياد الميلاد «الكريسماس».

وتفاجأ جمهور الفنانة القدير بصورها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مبدين إعجابهم بجمالها الذي ما زال كما هو رغم تقدمها في العمر.

وعانت الفنانة نادية لطفي من وعكة صحية دخلت على غثرها مستشفى المعادي العسكري، ولكن حالتها أصبحت مستقرة، بينما ما زالت تتلقى علاجها في المستشفى.

وكان آخر ظهور لنادية لطفي في أوائل يناير الماضي، عندما منحتها الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة المصرية، درع جائزة الدولة التقديرية للفنون، بالتّزامن مع عيد ميلادها الـ82، إذ حضرتْ الوزيرة إلى المستشفى العسكريّ وأهدتها التكريم باعتبارها قدّمت عددًا من روائع السّينما المصرية طوال تاريخها.