شاهد.. ملابس فنانة خليجية على المسرح تٌعرضها للتنمر

أبو ظبي(صدى):

تعرضت الفنانة الإماراتية شمة حمدان إلى السخرية والتنمر على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب أحدث إطلالة لها في حفل بالكويت.

وظهرت شمة حمدان في مقطع فيديو تم تسجيله خلال إحدى حفلاتها والذي تم تداوله بين عدد كبير من الحسابات الناشطة على موقع انستجرام.

وارتدت شمة عباءة خاصة بالرجال، وهو ما دفع الجمهور إلى التنمر عليها والسهرية منها.

ومما كتبه المتابعون: “هلا بالشيخ شمه حمدان” و”الأخ شمة حمدان” و”لا صوت لا صورة ولا أنوثة” و”شو وضع البشت؟” و”نسيت تلبس الشماغ” و”رجال ولا حرمة؟”.