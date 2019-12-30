إنقاذ مصاب من نزيف شديد إثر حادث مروري في مستشفى أحد رفيدة

محمد بن طحيطح(صدى):

نجح – بفضل الله – فريق طبي متخصص في مستشفى أحد رفيدة العام من إنقاذ مريض خلال ساعات الفجر من يوم الخميس الماضي ؛ بعد أن تعرض لحادث مروري أدى لحدوث نزيف شديد داخل البطن والصدر .

وأوضحت صحة عسير أنه تم إجراء عملية جراحية دقيقة للمريض لترقيع الكبد ، حيث كانت إصابة الكبد من الدرجة الرابعة مع نزيف شديد داخل البطن والصدر ، ثم تم تنويم المريض لمواصلة الخطة العلاجية.

وتمت العملية تحت إشراف استشاري الجراحة العامة ورئيس قسم الجراحة الدكتور حاتم حجازي ، مع الفريق الطبى المناوب .