مواصفات وأسعار شيفروليه ترافيرس 2020 بالمملكة

الرياض(صدى):

كشفت الشركة العالمية للسيارات ” شيفروليه ” ، عن مواصفات وأسعار الجيل الجديد من ترافيرس 2020 ، الذي أصبح أكثر وأقرب منه شاحنة، بتصميم جرئ ومظهرها مصقول وشرس .

كما أصبح الشبك الأمامي أكبر وأعرض من الجيل السابق ذي التصميم السداسي الشكل بثلاثة شرائح وتم رفع شعار شيفروليه إلى الأعلى بعد أن كان يتوسط شبك التهوية.

ومن جانب السيارة تظهر التقوسات والانتفاخات على العجلات الأمامية والخلفية لتصبح أكثر بروزا. والاختلاف الجذري في تصميم الواجهة الجانبية هي مكان النوافذ بحيث كانت في الجيل السابق ممتدة إلى نهاية الواجهة مع كروم ، لكن ترافيرس الجيل الجديد اختلف التصميم لنرى إطار معدني حول الزجاج ولمسة كروم عند عتبات الأبواب.

و مساحة التخزين في صندوق الأمتعة خلف الصف الثالث 651 لتر، وخلف الصف الثاني بعد طي الصف الثالث 1,645 لتر، وبعد طي الصفين الثاني والثالث 2,781 لتر.

وستتوفر ترافيرس 2020 في المملكة العربية السعودية لدى شركة الجميح للسيارات بالطرازات والأسعار التالية: شيفروليه ترافيرس LS بسعر 121,000 ريال سعودي ، شيفروليه ترافيرس LT 3 بسعر 174,000 ريال سعودي ، وشيفروليه ترافيرس High Country بسعر 190,000 ريال سعودي .