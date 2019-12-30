50 وظيفة نسائية شاغرة في مجال خدمة العملاء

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة اكستنسيا الرائدة في مجال خدمات الدعم لمراكز الاتصال بالتعاون مع صندوق هدف، باب التقديم إلى 50 وظيفة نسائية؛ للعمل بالشركة في مدينة الرياض.

وأوضحت الشركة أن الوظائف متاحة من خلال البوابة الوطنية للعمل «طاقات»، في مجال خدمة العملاء، تحت مسمى «مُمثل خدمة العملاء».

ويتمثل الوصف الوظيفي في توفير معلومات حول المنتجات والخدمات المقدمة للعملاء، وحل المشكلات أو تصعيدها إلى المستويات الأعلى، واقتراح تدابير تصحيحية لاستباق استعلامات العملاء ومنع حدوث الشكاوى.

واشترطت الشركة أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، حاصل على درجة الدبلوم أو ما يعادله في «لغات وترجمة – انجليزي»، ولا يُشترط وجود خبرة سابقة، وإجادة استخدام الحاسب الآلي «مستوى مُتوسط».

ومن مميزات الوظائف «راتب 5,000 ريال، مكافأة سنوية، عمولات، ودورات تدريبية»، فيما تتمثل المهام الوظيفية في التالي:

1- اقتراح تغييرات لإدخالها على الاتصالات والسياسات والإجراءات، وغير ذلك من التدابير التصحيحية، لاستباق استعلامات العملاء أو شكاواهم، والمساعدة في تنفيذ هذه التغييرات.

2- الرد على أسئلة العملاء واستعلاماتهم، وتقديم المشورة للعملاء حول منتجات المنشأة وخدماتها وعملياتها، وغير ذلك من الموضوعات المرتبطة بالعملاء.

3- زيارة العملاء لزيادة المبيعات، والرد على الأسئلة، وحل المشكلات بشكل شخصي.

4- إعداد التقارير حول الاستعلامات والشكاوى التي يتم تلقيها، وتحديد الأسئلة أو المشكلات المتكررة، وغير ذلك من الاتجاهات.

5- حل مشكلات العملاء وشكاواهم، والتفاوض حول حلول المشكلات المباشرة، وتصعيد المشكلات الأعقد إلى مسؤول الشكاوى، والتنسيق مع قسم المبيعات، أو القسم الفني، أو الأقسام الأخرى.

كما أشارت إلى أن التقديم متاح من خلال الرابط التالي هنا