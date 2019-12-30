إعلان نتائج القبول النهائي بديوان وزارة الداخلية

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي على الوظائف الشاغرة لديوان وزارة الداخلية بمختلف الرتب العسكرية.

وقالت الإدارة إنه على جميع المقبولين التقيد بالتعليمات الموضحة أدناه.

التعليمات:

1- احضار الهوية الوطنية.

2- الحلاقة رقم صفر.

3- الحضور بلبس رياضة بنطلون أسود وفنيلة بيضاء كم طويل وقبوع أبيض وجزمة رياضيه ذات جودة عالية ومقاس مناسب .

4- احضار ادوات نظافة شخصيه وكريم عضلات وملابس داخليه.

5- احضار اربعة فنايل بيضاء.

6- احضار عدد اربعه بنطلون رياضه اللون اسود.

7- احضار عدد اربعة قبوع ابيض .

8- احضار عدد اثنين جزمة رياضة اللون ابيض .

9- احضار عدد اثنين فوطة (منشفة) اللون ازرق .

10- احضار بجامه شتوية وبجامة نوم عدد اثنين اللون بيج.

11- احضار شنطة ظهر اللون اسود .

12- احضار ملف اخضر يحتوي على صورة من الهوية الوطنية وصورة من المؤهل العلمي واربع صور 4 في 6 مكشوف الرأس.

13- عدم احضار جوال أو مبلغ مادي.

14- لوحة اسم رباعي خياطة على الفنيلة.

ولفتت إلى أن الحضور يوم (الأربعاء) الموافق 1441/05/06هـ الساعة الثامنة صباحاً في أكاديمية محمد بن نايف للأمن الدبلوماسي بمدينة الرياض والواقعة بطريق الخرج.

لمعرفة نتيجة القبول النهائي من هنا