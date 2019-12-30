«العيسى» يعلق على شائعة وفاته: والدي مريض

متابعة- أميرة خالد(صدى):

علق الفنان فيصل العيسى، على شائعات وفاته المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، ليرد بقسوة على مروجي الشائعات.

ونشر «العيسى» مقطع فيديو له ليُطمئن جمهوره، قائلًا «أنا أصور في جورجيا والوالد الله يحفظه كلمني وكان خايف كثير علي، ورديت عليه وما كنت أدري أن فيه إشاعة منتشرة، الله يهديه اللي أطلقها خوف والدي وهو مريض وعنده مشاكل سابقة في القلب».

وأضاف «أنا أتمنى من كل الناس اللي تنشر هذا الكلام أن تخاف الله، في ناس كبار في السن ومرضى، فماذا تستفيد أنت لما تنشر هذا الكلام؟، شكراً لكم والله يهدي اللي نشر».