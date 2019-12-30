مدافع النصر السابق يٌغضب جماهير الاتحاد

طلال الغامدي(صدى):

استقبل جمهور الاتحاد أنباء التعاقد مع مع البرازيلي برونو أوفيني مدافع النصر السابق، لمدة موسم ونصف الموسم، بحالة من الغضب.

ورفض عدد كبير من الجماهير الصفقة، والتي تجد أوفيني غير قادر على تعويض دا كوستا فنيًا.

وفتح الجمهور النار على أسطورة الفريق والكرة السعودية محمد نور، بعد التقارير التي أشارت إلى التعاقد مع أوفيني بتوصيه منه، حيث طالب عدد كبير بإبعاده عن ملف الصفقات.

وكان الاتحاد قد حصل على توقيع الأرجنتيني ليوناردو جيل لاعب وسط روزاريو سنترال في صفقة انتقال نهائي، بداية من يناير.