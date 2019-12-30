للرجال والنساء.. وظيفة إدارية شاغرة بمطارات الرياض

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة مطارات الرياض، عن توفر وظيفة إدارية شاغرة (للرجال والنساء) حديثي التخرج من حملة البكالوريوس، للعمل بالشركة بمدينة الرياض عبر برنامج تمهير (التدريب على رأس العمل).

وجاء ذلك وفقاً للمسميات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– مسؤول العقود (وظيفة واحدة – للجنسين).

الشروط العامة:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في التخصصات الإدارية.

3- ألا يكون المتقدم قد سجل في أنظمة التأمينات الاجتماعية أو الخدمة المدنية بأي وظيفة خلال الأشهر الستة السابقة للتقديم.

4- ألا يكون المتقدم قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً.

المهام التدريبية:

1- اتباع السياسات والإجراءات التزامًا بالقواعد واللوائح ذات الصلة.

2- المساعدة في إعداد العروض والاتفاقيات التعاقدية.

3- مراجعة عروض الأسعار المقدَّمة من الموردين، وتحليل تقديرات التكاليف، وأسعار البيع، وأوامر التوريد.

4- تنفيذ العقود الموقعة مع الموردين، ومراجعة جميع المراسلات من العملاء وإليها ومراقبتها ومعالجتها، واعتماد تأكيدات الطلبات لإرسالها للعميل.

وقالت الشركة إنه بدأ التقديم على الوظيفة من اليوم الإثنين، من خلال الرابط التالي من هنا .