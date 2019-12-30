غبار وغيوم على الرياض والشرقية غدًا

حمود العنزي(صدى):

كشفت هيئة الأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة غدًا في المملكة على مستوى المناطق المختلفة.

وتوقعت الأرصاد أن تستمر الرياح النشطة المثيرة للأتربة، غدًا، لتحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية والحدود الشمالية .

ولفتت إلى أن السماء ستكون غائمة جزئيًا على معظم مناطق المملكة.

وأوضحت أن الرياح ستكون شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وشرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-42 كم/ساعة على البحر الأحمر فيما ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14-36 كم/ساعة على الخليج العربي.