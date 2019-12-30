وظائف شاغرة للجنسين في شركة ينبع أرامكو للتكرير

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير «ياسرف»، باب التقديم إلى عدة وظائف شاغرة للجنسين؛ للعمل في مقر الشركة بينبع.

وأوضحت الشركة عبر موقعها الإلكتروني «بوابة التوظيف»، أن الوظائف المتاحة تحت المسميات والشروط التالية:

1- مُحلل أول البرنامج والتخطيط Planning & Program Analyst I:

يشترط أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص «إدارة الأعمال، الهندسة الصناعية»، مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة، وإجادة اللغة الإنجليزية.

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2- مسؤولة إكلينيكية Clinic Administrator:

يشترط أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس ويفضّل درجة الماجستير في تخصص «الإدارة الصحية» أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال ذات صلة.

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