تبرع حليمة بولند لعتق رقبة سجين في عرعر!

خالد الظفيري(صدى):

أثارت الإعلامية الكويتية حليمة بولند جدلًأ بتبرعها لسجين سعودي؛ لعتق رقبته في عرعر.

وكشفت ” بولند” أنها شاركت في حملة التبرع التي تم تدشينها من أجل السجين السعودي الشاب فرج سنيد السعدي، الذي يقبع خلف أسوار سجن منطقة الجوف.

وحضرت ” بولند ” بين أهالي عرعر الذي يجمعون مبلغ الدية للسجين وتبرعت بمبلغ 10 آلاف ريال سعودي.

واستنكر البعض إعلان حليمة بولند عن اشتراكها في فعل الخير، مؤكدين أنه يفضل عدم الإعلان عن فعل الخير لطالما كانت النية المساعدة وفك الكرب ليست الشهرة.

وتتواجد الإعلامية الكويتية في المملكة على خلفية تقديم حفل ليلة عباديات التي أحياها الفنان عبادي الجوهر ليل الـ27 من ديسمبر الجاري.