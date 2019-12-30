مليشيات الحشد الشعبي تنتشل بقايا جثث قتلاها من تحت الأنقاض (فيديو)
وثق فيديو لحظة قيام مليشيات الحشد الشعبي الإرهابية في العراق بانتشال جثث قتلاها من تحت الانقاض جراء القصف الأمريكي في محافظة الأنبار غرب العراق.
وظهر في الفيديو المتداول قيام عددًا من عناصر الحشد الشعبي بالبحث عن الجثث المحترقة نتيجة قصف الطيران الأمريكي ويجمعونها داخل قطع قماش تمهيدا لدفنها.
و أعلن “الحشد الشعبي” العراقي عن ارتفاع حصيلة ضحايا الضربات الأمريكية على مواقعه في الأنبار وعلى الحدود بين العراق وسوريا إلى 25 قتيلا و51 جريحا”.
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 696 ] نشر منذ 42 دقيقة
أين صواريخ إيران وسفنها الحربية للدفاع عن مليشياتها الطائفية في العراق.
أين حزب الله اللبناني والمقاومة عن ضرب حليف أمريكا إسرائيل.للانتقام من الضربة الأمريكية.
لماذا صمت الجميع عن الرد وسفن أمريكا تجوب الخليج العربي وقاعدة العيديد في قطر وقواعد أمريكا في العراق.
أين الحوثيين الذين شعارهم
(( الموت لأمريكا الموت لإسرائيل )) والضحايا يمنيين.
قلنا منذ سنوات طوال..هدفهم السعودية ولا غير السعودية…