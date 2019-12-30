مليشيات الحشد الشعبي تنتشل بقايا جثث قتلاها من تحت الأنقاض (فيديو)

بغداد(صدى):

وثق فيديو لحظة قيام مليشيات الحشد الشعبي الإرهابية في العراق بانتشال جثث قتلاها من تحت الانقاض جراء القصف الأمريكي في محافظة الأنبار غرب العراق.

وظهر في الفيديو المتداول قيام عددًا من عناصر الحشد الشعبي بالبحث عن الجثث المحترقة نتيجة قصف الطيران الأمريكي ويجمعونها داخل قطع قماش تمهيدا لدفنها.

و أعلن “الحشد الشعبي” العراقي عن ارتفاع حصيلة ضحايا الضربات الأمريكية على مواقعه في الأنبار وعلى الحدود بين العراق وسوريا إلى 25 قتيلا و51 جريحا”.