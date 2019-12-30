الكويت تكشف سبب وفاة أحمد الظفيري داخل مركز شرطة

خالد الظفيري(صدى):

كشفت النيابة العامة في الكويت، عن تفاصيل جديدة حول وفاة الشاب أحمد الظفيري داخل مركز شرطة، وذلك بعد انتشار أنباء حول تعرضه للتعذيب البدني.

وأكدت النيابة أن وفاة «الظفيري» كانت بسبب جرعة زائدة من المخدرات، لافتة إلى أنه لم يتعرض لأي نوع من التعذيب البدني.

وتوفى أحمد الظفيري أثناء احتجازه بالإدارة العامة ‏لمكافحة المخدرات على ذمة قضية حيازة مواد مؤثرة ‏عقليًا بقصد الاتجار والتعاطي.

وتسببت وفاته في حالة كبيرة من الجدل، إذ تداولت أنباء أن وفاته جاءت نتيحة تعذيب جسدي وعنف، فيما أفادت التحقيقات أن المتوفى لم يتعرض لأي نوع من أنواع التعذيب البدني.