«ابن دلبوح» في زيارة ميدانية لمركز المعارض وموقع فعاليات مهرجان المجارده بشارع الفن

محمد بن طحيطح(صدى):

تابع محافظ المجاردة الأستاذ سعيد بن علي بن دلبوح صباح اليوم آخر التجهيزات لموقع فعاليات مهرجان المجاردة ( شتانا غير ) بشارع الفن وكذلك مهرجان العسل الكبير الثامن (عسلنا أجود) ، والاستعدادات الأخيرة في تجهيز الموقع وكذلك شارع الفن والمعارض المصاحبة وكان برفقته رئيس بلدية المجاردة الأستاذ عائض المحجاني ومدير فرع وزارة الزراعة والبيئة والمياه بالمجاردة الأستاذ عبدالله محمد الشهري ومدير شرطة المجاردةالعقيد محمد مشبب العدواني ومدير الدفاع المدني العقيد منصور محمد الشهري ومدير مرور المجاردة المكلف محمد سعد العمري

وقد ذكر (ابن دلبوح) بأن برامج هذا العام ستكون نوعية ومتنوعة ولكافة شرائح المجتمع ويقوم على إعدادها وتنفيذها فريق عمل لايقل عن ٣٥٠ من شباب وشابات المحافظة .

كما وعد محافظ المجاردة بتهيئة الموقع بمايليق بأهل المجاردة وزوارها بإذن الله وأن شارع الفن سيظهر بحلة جديدة هذا العام وكذلك مهرجان العسل الذي سيقام في مركز المعارض بالمجاردة في أكبر صالة عرض للعسل بالمملكة كما تم تحديد موقع مخصص للنساء في الاحتفال الرسمي الذي سيكون يوم الجمعة القادمة بإذن الله.

وفي ختام الزيارة الميدانية قدم محافظ المجاردة شكره وتقديره لرئيس البلدية على ما تقوم به البلدية من جهود جبارة لإنجاح مثل هذه الملتقيات والمهرجانات وتعتبر شريك استراتيجي وعامل من عوامل النجاح وكذلك لمدير الزراعة على جهودهم لإنجاح مهرجان العسل وختم بشكره لمدراء الإدارات الأمنية وأنهم أحد أهم عوامل نجاح المهرجان .