شاهد.. رصاصة طائشة تخترق دفتر طالبة وهي تذاكر في القنفذة

نايف السالم(صدى):

في واقعة مثيرة للجدل اخترقت رصاصة طائشة منزل مواطن في حي الشامية بمركز القوز في القنفذة، في استمرار لمسلسل إطلاق النار بعشوائية في المناسبات.

وفي التفاصيل قال صاحب المنزل في تصريحات صحفية إن ابنته تفاجأت باختراق رصاصة للمنزل ووصلت إلى دفترها في مشهد مروع وصادم.

وكانت الفتاة التي تدرس في بالصف الثالث المتوسط تأخذ قسطًا من الراحة في لحظة اختراق الرصاصة لغرفتها حيث أنقذتها العناية الآلهية.

ولفت المواطن إلى إصابة ابنته بحالة من الخوف والهلع لتجري باتجاه أمها لتخبرها بما حدث.

وأبلغ المواطن الجهات المختصة وجاري التحقيق في الأمر للوصول إلى الفاعل، الذي على ما يبدو أنه كان في أحد الأعراس.