طريقة سهلة للقضاء على البكتيريا في الغسالات الأوتوماتيكية

برلين(صدى):

كشف العالم الألمانى ديرك بوكمول، أن الغسالة الأوتوماتيكية تعد مرتعاً وملاذًا للبكتيريا والجراثيم، وهو ما يجعل ربة المنزل في حالة من القلق.

وإذا كنتٍ ترغبين في الحفاظ على صحة أسرتك وحمايتهم من هذه البكتريا، يجب عليكٍ تشغيل الغسالة على درجة حرارة 60 مئوية بمعدل لا يقل عن مرة أو مرتين في الشهر، من أجل القضاء على مسببات الأمراض.

ومن جانبه أكد أستاذ الصحة وعلم الأحياء الدقيقة بجامعة راين فال الألمانية أن هذا الأمر يعد ضرورياً بصفة خاصة في حال وجود أشخاص يعانون من ضعف المناعة في المنزل، كالرضع والحوامل وكبار السن.