عادل الحربي(صدى):

كشفت هيئة المواصفات والمقاييس والجودة، عن متطلبات الحصول على شهادة المطابقة لحواجز الشاحنات، إذ لا تشمل هذه اللائحة الشاحنات والمقطورات المستخدمة خارج الطرق والشاحنات العسكرية.

ويتم إصدار هذه الشهادة بناءً على متطلبات اللائحة الفنية للحواجز الأمامية والخلفية والجانبية للشاحنات والمقطورات ونصف المقطورات التي يتجاوز وزنها الأقصى 3 , 5 طن.

وتتمثل متطلبات الحصول على الشهادة في «السجل التجاري للمنشأة، البيانات الفنية للمنتج، نظام منح الشهادات، تقرير اختبار للمنتج من المختبرات المعتمدة او المقبولة لدى الهيئة طبقة للمواصفات الخاصة بالمنتج، وتوفير التعهدات والالتزامات المنصوص عليها باللائحة».

وتكون فترة صلاحية هذه الشهادة لمدة سنة واحدة من تاريخ الحصول عليها، ويتم التقديم من خلال الدخول على الرابط التالي هنا، وللتواصل مع إدارة شهادات المطابقة يرجى التواصل على البريد الإلكتروني info @ sas0 . gov . sa