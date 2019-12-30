«الخضيري» يوضح حل مشكلة الاحتطاب الجائر.. والبيئة ترد

عادل الحربي(صدى):

كشف الدكتور فهد الخضيري أستاذ وعالم أبحاث في المسرطنات، عن حل مشكلة الاحتطاب الجائر الذي قضى على الغطاء النباني في المملكة.

وأوضح «الخضيري» على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن الحل الوحيد لمشكلة الاحتطاب الجائر هو فتح باب استيراد الحطب بشكل مباشر وتشجيع استيراده من أفريقيا وغيرها التي تعج بأخشاب متساقطة من الغابات.

ومن جانبها، تفاعل الدكتور عبدالله بن مساعد أبا الخيل المتحدث الرسمي باسم وزارة البيئة والمياه والزراعة، مع اقتراح «الخضيري».

ورد «أبا الخيل» على تغريدته، قائلًا «وزارة مرحبًا دكتور فهد .. تدعم الوزارة استيراد الحطب والفحم وتحث على استخدامه. في الفترة الماضية بدأ صندوق التنمية الزراعية بتقديم قروض للراغبين في الاستثمار في الحطب المستورد، كذلك عقدت الوزارة شراكات مع بعض محال أدوات الرحلات لبيع الحطب المستورد فقط».