بالفيديو.. «مجهول» يثير فزع السكان بتجوله في منازلهم ليلا

واشنطن(صدى):

تفاجأ رجل أمريكي بـ ” شخص مجهول ” يقف في منزله بعد اقتحامه في الليل، ويمسك بابنته حيث يبدو عليها علامات الفزع والخوف.

وعن تفاصيل الواقعة، اقتحم ” المجهول ” الحديقة الخلفية للمنزل ، حيث كانت الفتاة تتحدث في الجوال عند باب المنزل المطلّ على الحديقة.

وفوجئت الطفلة يتوجه نحوها وسألته من أنت لكنه أمسك بيدها ودفعها داخل المنزل، وهو يضع أصبعه على فمه ويهمس ” هشش ” .

فيما قال ” الأب ” ” سمعت ابنتي الصغيرة تصرخ فأسرعت إلى مكانها، وفوجئت برجل يمسك بها، لكنه فر من أمامي بعد ذلك ” .

وتمكنت الشرطة من القبض على ” المجهول ” ووضعته قيد الاحتجاز؛ حيث اكتشفت أنه مهاجر من جزر ” ميكرونيزيا ” بالمحيط الهادئ.