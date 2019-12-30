تعديلات إدارية في «السعودية للكهرباء» لتعزيز التحول الرقمي

علي القحطاني(صدى):

أجرت الشركة السعودية للكهرباء، اليوم الأثنين، عدد من التعديلات الإدارية، وتعيينات جديدة؛ بهدف تمكين القادة الشباب، وتعزيز التحول الرقمي والأمن السيبراني.

ونشرت الشركة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر” الإجراءات الجديدة التي تم اتخاذها، والتي جاءت كالتالي:

التعينات:

تعيين م. رياض الزامل، نائبا للرئيس للتوليد.

تعيين م. إبراهيم الجربوع ، رئيساً تنفيذياً للشركة الوطنية لنقل الكهرباء.

تعيين م. مهدي الدوسري، رئيساً تنفيذياً لشركة كهرباء السعودية لتطوير المشاريع.

تعيين م. خالد الراشد نائبا لنشاط التخطيط الاستراتيجي وتطوير الأعمال.

تعيين السيد/مانيش منشا نديا، نائباً للرئيس التنفيذي للمالية.

تعيين م. إبراهيم الخنيزان، رئيسا للقطاع الأوسط للتوزيع وخدمات المشتركين.

القرارات:

دمج نشاطي الإمدادات والعقود والخدمات العامة وتعيين المهندس عبدالله الماضي نائبا للنشاط.

إنشاء نشاط مستقل لتقنية المعلومات والتحول الرقمي وتكليف المهندس خالد الراشد عليه.

إنشاء إدارة مستقلة للأمن السيبراني، مرتبطة بالرئيس التنفيذي مباشرة.

وأكدت الوزارة على إعطاء دور أكبر للقادة الشباب في قيادة الشركة، وتقديم الجيل الجديد من المُميزين، لافتة إلى أن مجموعة من المعينين من خريجي برنامج تطوير القادة في MIT؛ لتأتي القرارات تماشيًا مع رؤية 2030 .