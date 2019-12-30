وليد الشهري يغني قصيدة «براني اللي كلنا باحتكامه» لسعود القحطاني (فيديو)

الرياض(صدى):

قدم الفنان وليد الشهري قصيدة «براني اللي كلنا باحتكامه» من كلمات سعود القحطاني، وسط تفاعل كبير من قبل المتابعين.

وظهر صوت «الشهري» في مقطع فيديو وهو يقدم القصيدة، والتي جاءت بعض أبياتها، كالتالي:

يالله ياللي بيدك أمر القيامة .. ويموت بأمرك حي ويعيش مولود

ترزقني الشكر الجميل بتمامه.. على ظهور الحق والعالم شهود

ليل الشكوك الحق بدد ظلامه.. والحق مهما غاب بالنصر موعود

من عالية نجد لسواحل تهامة.. تباشروا بإعلان براءة سعود

وحظت القصيدة بترحيب كبير من قبل المتابعين، إذ قال أحدهم «فخرنا وأسدنا، لا تعلم يا أبا خالد شكر أبناء وطنك أشتاقوا لك بعد سنة من فراقكم على أرض ميدان الحرب الإعلامية».