4 كويتين يستخدمون حيلة ذكية لتهريب سيارة رياضية من السعودية للكويت

خالد الظفيري(صدى):

قام 4 كويتيين من بينهم موظفان في الإدارة العامة للجمارك، بتهريب سيارة رياضية من المملكة إلى داخل الكويت من خلال منفذ السالمي.

وقام المتهمون بإزالة اللوحة السعودية ووضع لوحة كويتية كويتية؛ وتركها صاحبها في المنفذ ودخل إلى البلاد بمفرده، وبعد بضعة أيام اكتشف رجال الأمن اختفاء السيارة.

وكشفت كاميرات المراقبة ” شخصٌ ” يقوم باستبدال لوحات الأرقام السعودية بلوحات كويتية، وإدخال السيارة إلى الكويت بمساعدة موظفين في الجمارك.

وتمكنت الجهات الأمنية من ضبط المتهمين وتحويلهم إلى التحقيق وتمّ حجز السيارة.