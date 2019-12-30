توصية لإلزام «الخدمة المدنية» بإعادة تصنيف الوظائف

نايف السالم(صدى):

أوصت لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى، بأن يتم إلزام وزارة الخدمة المدنية بإعادة تصنيف الوظائف، والعمل على توحيد السلالم الوظيفية.

وقالت مصادر إن لجنة الإدارة والموارد البشرية بالمجلس قدمت بالفعل 6 توصيات لمجلس الشورى حول تقرير وزارة الخدمة المدنية.

ودعت اللجنة وزارة الخدمة المدنية للعمل على التنسيق مع المؤسسات التعليمية، فيما يتعلق بتصنيف الوظائف، لعدم وجود تصنيف لبعض الوظائف.

ولفتت إلى أن هذا الأمر ، يحرم بعض المواطنين من التسجيل على منصات التوظيف، مشددةً على ضرورة التأكيد على الجهات الحكومية بأهمية توضيح معايير التوظيف، مثل الاختبارات التحريرية والمقابلات وإعلان الأسماء.

ووصت اللجنة بإلزام الوزارة بالعمل على توحيد سلالم الرواتب في جميع الوزارات والهيئات، والحد من تعدد السلالم الوظيفية، لافتة إلى أن توحيد سلالم الرواتب يحقق العدالة التنظيمية للموظفين وفق مبدأ الجدارة.

ومن بين التوصيات أن يتم تقييم تجربة الوزارة في تطبيق لامركزية التوظيف، بجانب توحيد قواعد البيانات الوظيفية بين الوزارة والجهات الحكومية الأخرى، ومنح الجهات الحكومية صلاحية الدخول إليها، مطالبةً بمراجعة هيكلة وزارة الخدمة المدنية التنظيمي كي يتوافق مع مهامها الفعلية.