خطوات تساعدك على تشغيل سيارتك بـ بطارية خارجية

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يلجأ قائد السيارة في بعض الأحيان لـ الاستعانة ببطارية خارجية لإدارة المحرك، إلا أن هذه العملية تُعتبر من أخطر الأمور وأكثرها تهديدًا لسيارتك التي تحتاج بطاريتها إلى شحن.

وفي هذا السياق، كشف الخبراء الألمان الخطوات والطريقة الصحيحة لتوصيل الكابلات، وجاءت كالتالي:

1- توصيل الكابل الأحمر بالقطب الموجب بالبطارية المانحة أولآ، وبعدها بالقطب الموجب للبطارية الفارغة.

2- توصيل الكابل الأسود بالقطب السالب للبطارية المانحة، ثم توصيله بكتلة المحرك للسيارة المعطلة، كما يجب الحرص على عدم تلامس الكابلات مع مكونات تتحرك مثل السيور.

3- ثم قم بتشغيل المحرك، مع ضرورة الحفاظ على الاتصال لبضع دقائق بعد نجاح دوران المحرك مرة أخرى.

4- قبل فصل المشابك يفضل تشغيل الضوء وتدفئة النوافذ الخلفية تفاديا لحدوث فرط في الجهد، وهو ما يضر بالمكونات الإلكترونية في السيارة.