إزالة الضباب من زجاج السيارة بـ 6 طرق سهلة

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يعاني قائدو المركبات من أزمة الضباب في الشتاء حيث تتشكل موجة ضبابية على الزجاج الأمامي مما يعيق القائد.

ويمكن إزالة هذا الضباب بطرق مختلفة إليك أبرزها، أن يتم ذلك عن طريق الضغط على زر Defog ويكون هناك زر مخصص للزجاج الأمامي وآخر للزجاج الخلفي.

ويمكن إزالة الضباب من خلال تشغيل مكيف الهواء لضبط درجة الحرارة داخل السيارة لتُساوي درجة الحرارة خارجها.

ويوجد طريقة أخرى وهي فتح النوافذ لبضع دقائق فقط حتى تتساوى درجات الحرارة، ويمكنك تشغيل المكيف الساخن ووضع تغيير الهواء داخل السيارة، فإنه يؤدي إلى ضبط حرارة السيارة من الداخل.

وتستطيع أن تنظف الزجاج من الداخل بقطعة قماش، أو إزالة المياه الساقطة على الزجاج الأمامي أو الخلفي.