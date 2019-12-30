«تويتر» يكشف سر اختفاء تغريدات ترامب المفاجئة

واشنطن(صدى):

اختفت تغريدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي كان يتحث خلالها عن مساعي عزله من منصبه من موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ليتسائل البعض عن سبب هذا الاختفاء المفاجيء.

وكشف «تويتر» السر وراء هذا الاختفاء المفاجيء، وذلك بعد اختفاء أكثر من تعريدة لـ«ترامب» واعتقاد المتابعين أنه قام بحذفهم، لكنه نفى هذا الأمر، فيما لم يتمكن عدد كبير من متابعيه البالغ عددهم 68 مليون شخص من مشاهدتها.

وأكدت إدارة تويتر في بيان لها، أن هذا الاختفاء للتغريدات وعدم تمكّن البعض من مشاهدتها؛ يعود إلى انقطاع في التيار الكهربائي في أحد أنظمة تويتر، وهو ما جعل تغريدات ترامب وعدد آخر من المستخدمين مرئية للبعض على ملفات تعريف الحساب ومختفية للبعض.

وأَضاف «دعم تويتر» في البيان: «ما زلنا نعمل على إصلاح هذا العطل، ونعتذر عن أي لبس أو لغط حدث بسببه»، فيما قالت المتحدثة باسم «تويتر»: «نعلم أن حساب ترامب كان من بين المتضررين».

وعن ظهور اسم أحد أعضاء جهاز الاستخبارات الأمريكي بجانب تغريدة ترامب المحذوفة على أنه من قام بالإبلاغ عنها، قدمت إدارة تويتر اعتذارها عن ظهور اسم المُبلِغ خاصة وأنه ينتهك سياسة الموقع التي تحتفظ بأسماء المبلغين عن أي مخالفات سرية.