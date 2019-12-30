بالصور..نائب رئيس المطارات بعرعر يشرف على أول رحلة للخطوط الجوية رقم sv1229

رافع فريح(صدى):

استقبل المهندس سليمان البسام نائب الرئيس للمطارات بمطار عرعر اول رحلة للخطوط السعودية رقم sv1229 القادمة من مطار الملك خالد بالرياض ويرافقه مدير المشروع ومدير مطار عرعر الاستاذ/ مازن عسيري وعدد من قيادي الطيران وتفقد البسام كاونترات أنهاء السفر وصالة القدوم واستقبل المسافرين عند وصولهم .

سيتم استقبال عدد من الرحلات تتصاعد تدريجياً ويستقبل المطار خلال الأسابيع المُقبلة المزيد من الوجهات للصالة الجديدة عبر الخطوط الجوية السعودية من الرياض وجدة وكذلك عبر طيران ناس من الدمام ومطار عرعر الجديد يستوعب أكثر من (1,039,000) مسافر سنوياً كما ستبلغ الطاقة الاستيعابية للحركة الجوية فيه لأكثر من (10) آلاف رحلة سنويا .

كما يعتبر المطار الجديد نقلة نوعية في مجال النقل الجوي لمنطقة الحدود الشمالية حيث سيوفّر المطار الجديد أفضل التقنيات والخدمات التي ستسهم بدورها في تحسين تجربة المسافر.