«العارضة العارية» بنهائي أبطال أوروبا تظهر مجددا وتثير الجدل بمصر

القاهرة(صدى):

قامت عارضة الأزياء الأمريكية كينزي ولانسكي الشهيرة بـ ” العارضة العارية ” ، بتسلق إحدى أهرامات الجيزة الأثرية دون الحصول على تصاريح أمنية لذلك.

ووثقت ” ولانسكي ” مشهد تسلقها لـ الأهرامات بمقطع فيديو ، حيث أوضحت أنها ارتدت ملابس بلون قريب من لون الهرم كي لا ينتبه لها الحراس، مشيرة إلى أن أصدقاءها تولوا مهمة إشغال الحراس.

فيما ألقت الجهات الأمنية المصرية القبض على عليها وتم التحقيق معها لمدة ساعات، قبل أن يتم الإفراج عنها وتقرر ترحيلها من البلاد.

يُذكر أن عارضة الأزياء الأمريكية كينزي ولانسكي كانت قد اشتهرت بـ ” العارضة العارية ” ؛ بعدما اقتحمت ملعب ” واندا ميتروبوليتانو ” عارية، للترويج لموقع إباحي يديره صديقها.