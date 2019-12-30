الذهب عند ذروة شهرين بفعل ضعف الدولار وضربات أمريكية

وكالات(صدى):

ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى فيما يزيد عن شهرين اليوم الاثنين وسط تعاملات ضعيفة في نهاية العام في حين نزل الدولار الأمريكي بينما دفعت الضربات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط المستثمرين للاتجاه إلى المعدن الذي يُعد ملاذا آمنا.

وزاد الذهب في التعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1513.29 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0633 بتوقيت جرينتش.

وفي وقت سابق من الجلسة، سجل الذهب أعلى مستوى منذ 25 أكتوبر تشرين الأول عند 1515.80 دولار.

وفي المعاملات الآجلة في الولايات المتحدة، نزل المعدن الأصفر 0.1 بالمئة إلى 1516.60 دولار.