«الغذاء والدواء» تحذر المحلات والمطاعم من استخدام ادعاءات طبيبة للعصائر
نبهت الهيئة العامة للغذاء والدواء محلات بيع العصائر والمطاعم والمقاهي، من استخدام أي ادعاءات طبية غير مثبتة للعصائر الطازجة والمشروبات وخلطات العصير.
وشملت هذه الأوصاف كوصف أحد العصائر بأنه ” قاهر الدهون ” ، أو كتابة العبارات التضليلية على قوائم تلك المشروبات، وذلك وفقًا لما جاء بـ ” عكاظ ” .
وعن ذلك، أصدرت الهيئة تعميما وجهت فيه محلات العصائر بالعمل باللائحة الجديدة التي تهدف إلى رفع القيمة التغذية للعصائر الطازجة وخلطاتها، والإفصاح عن جميع المكونات التي تدخل في تركيبتها.
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة سمحت بوضع قطع من الفاكهة في عصائر الفاكهة الطازجة، ومنعت إضافة السكر أو المحليات الطبيعية والاصطناعية.
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