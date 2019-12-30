«الغذاء والدواء» تحذر المحلات والمطاعم من استخدام ادعاءات طبيبة للعصائر

عادل الحربي(صدى):

نبهت الهيئة العامة للغذاء والدواء محلات بيع العصائر ‏والمطاعم والمقاهي، من استخدام أي ادعاءات طبية غير مثبتة ‏للعصائر الطازجة والمشروبات وخلطات العصير.

وشملت هذه الأوصاف كوصف أحد ‏العصائر بأنه ” قاهر الدهون ” ، أو كتابة العبارات ‏التضليلية على قوائم تلك المشروبات، وذلك وفقًا لما جاء بـ ” عكاظ ” .

وعن ذلك، أصدرت الهيئة تعميما وجهت فيه محلات العصائر بالعمل باللائحة الجديدة التي تهدف إلى رفع القيمة التغذية للعصائر ‏الطازجة وخلطاتها، والإفصاح عن ‏جميع المكونات التي تدخل في تركيبتها.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة سمحت بوضع قطع من الفاكهة في عصائر الفاكهة الطازجة، ومنعت إضافة السكر أو المحليات الطبيعية والاصطناعية.