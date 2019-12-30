خطوات بسيطة للعناية بالبشرة في الشتاء

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تزداد مشاكل البشرة في الشتاء؛ نظرًا لبرودة الجو التي تؤدي إلى إصابة البشرة بالجفاف والتقشر والإحمرار وقد يصل الأمر إلى حد الالتهابات، خاصة لصاحبات البشرة الحساسة.

ويمكنك التغلب على هذه المشاكل من خلال العناية بالبشرة بشكل جيد بخطوات بسيطة وسهلة تتبيعها يوميًا، أبرزها «تنظيف البشرة» من مرتين إلى ثلاثة يوميًا؛ للحفاز على صحتها وإشراقها، ولكن احرصي على استخدام غسول لطيف ومناسب لبشرتك.

وتأتي الخطوة الثانية في «ترطيب البشرة» باستخدام الكريمات المرطبة باستمرار على مدار اليوم؛ لحماية بشرتك من الجفاف، لذا واظبي على تطبيق كريم الترطيب الذي يحتوي على زبدة الشيا وزيت الأركان والجلسرين على بشرتك.

وللتخلص من علامات الجفاف والجلد الميت، تأتي مرحلة «تقشير البشرة» التي تعمل على تجديد خلايا البشرة والتخلص من التقشرات والجلد الميت، ولكن احرصي على عدم المبالغة في استخدام المقشرات لتفادي إصابتها بالجفاف، واستخدمي المقشرات اللطيفة التي تحتوي على حمض اللبنيك.

نستخدام دائمًا الماء الساخن لغسل الوجه في الشتاء، ولكنه يؤيد إلى جفاف البشرة وإصابتها بالإحمرار والالتهابات، لذا استبدليها بالماء البارد، ويمكنك إضافة بعض قطرات من الحليب أو ملح البحر لتهدئة البشرة وترطيبها.