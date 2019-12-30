محمد عبده يختتم فعاليات موسم الرياض بـ«ليلة العراب»

الرياض(صدى):

يختتم فنان العرب محمد عبده، فعاليات أضخم موسم ثقافي وترفيهي في المملكة «موسم الرياض» بحفل مميز يحمل عنوان «ليلة عراب الطرب» في منطقة بوليفارد الرياض.

ومن جانبه، أكد المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، أنه تم بيع جميع تذاكر الحفل المقرر إقامته غدًا الثلاثاء آخر أيام 2019، إذ كان مخصص للحفل 14 ألف تذكرة، قائلًا «خلصت في ساعات 14 ألف تذكرة».

وعبر محمد عبده في وقت سابق، عن سعادته بإحياء هذا الحفل الغنائي المرتقب، معتبرًا أنه مفاجأة مدوية لجماهيره ومحبيه، خاصة أن الحفل يُتوج بمشاركة الفنان عبادي الجوهر.

وقال في مقطع فيديو «أزف لكم خبر مشاركتي في قلب الرياض، القلب النابض للمملكة، عاصمتنا الحبيبة، في موسم هو الأجمل والأكمل بالنسبة لمواسم السعودية في جميع أنحائها ونواحيها، في المسرح الذي يستوعب 22 ألف متفرج، ستكونون أنتم عماد ونجاح هذه الحفلة الكبيرة».