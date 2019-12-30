طريقة تسجيل الفتاة كمستفيد مستقل في حساب المواطن

عادل الحربي(صدى):

كشف برنامج حساب المواطن، عن طريقة تسجيل فتاة كمستفيد مستقل بعيدًا عن تبعية رب الأسرة؛ للحصول على الدعم، إذ قالت مواطنة «لو سمحت انا مسجلة مع أهلي وأبي اطلع وأكون مستقلة كيف الطريقة؟؟».

وأوضح حساب خدمة المستفيدين التابع للبرنامج على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه يمكن التسجيل كفرد مستقل في حال كان العمر من 18 إل 24 سنة، ولا بد من إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية.

وأضاف أن المستندات تتمثل في «صك ملكية، أو سكن الجامعة، أو معهد الإدارة، أو عقد الإيجار الموحد، أو فاتورة كهرباء بأسمك»، وفي حال عدم توفرها يتم الإضافة كتابع لرب الأسرة.

وعن التسجيل كفرد مستقل ثم الإسقاط من تبعية رب الأسرة، قال حساب المواطن «في حال تم قبولك كفرد مستقل سوف تكون تابع غير مؤهل لدى رب الأسرة وسيتم دراسة استحقاق رب الأسرة دون احتسابك، وسيتأثر مبلغ الاستحقاق لدى رب الأسرة، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية من هنا».