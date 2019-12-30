مقتدى الصدر يحذر من زج العراق في حرب واشنطن وطهران
وجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تحذيرًا من مخاطر تأجيج الحرب بين واشنطن وطهران، وكذلك مخاطر زجَّ العراق في هذه الحرب.
وعن ذلك، قال ” الصدر ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” لستُ مع تأجيج الحرب بين إيران وأمريكا، ولستُ مع زجّ العراق في هذه الحرب وجعله ساحة للصراع الإيراني الأمريكي “.
وأضاف: ” نحن بحاجة إلى وقفة جادة من كبار القوم لإبعاد العراق عن تلكم الحرب الضروس، التي ستأكل الأخضر واليابس فتجعله ركامًا ” .
وأضاف: ” نحن بحاجة إلى أن يرفع الشعب العراقي صوته منددًا بالحرب وبزجّ العراق بالحرب ” .
ويأتي تحذير ” الصدري ” بعد قصف الطيران الأمريكي مواقع للحشد الشعبي في قضاء القائم غرب البلاد.
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