مقتدى الصدر يحذر من زج العراق في حرب واشنطن وطهران

بغداد(صدى):

وجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تحذيرًا من مخاطر تأجيج الحرب بين واشنطن وطهران، وكذلك مخاطر زجَّ العراق في هذه الحرب.

وعن ذلك، قال ” الصدر ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” لستُ مع تأجيج الحرب بين إيران وأمريكا، ولستُ مع زجّ العراق في هذه الحرب وجعله ساحة للصراع الإيراني الأمريكي “.

وأضاف: ” نحن بحاجة إلى وقفة جادة من كبار القوم لإبعاد العراق عن تلكم الحرب الضروس، التي ستأكل الأخضر واليابس فتجعله ركامًا ” .

وأضاف: ” نحن بحاجة إلى أن يرفع الشعب العراقي صوته منددًا بالحرب وبزجّ العراق بالحرب ” .

ويأتي تحذير ” الصدري ” بعد قصف الطيران الأمريكي مواقع للحشد الشعبي في قضاء القائم غرب البلاد.