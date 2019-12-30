لعب دورًا في تهجير سنّة غرب العراق..أبرز المعلومات عن قيادي حزب الله العراقي المقتول

وكالات(صدى):

استهدفت الغارات الأمريكية 7 مواقع لمليشيا الحشد الشعبي، المدعومة من إيران، وأدت إلى مقتل أبوعلي الخزعلي، آمر الفوج الأول في اللواء 45 بالقائم، وذلك بعد الضربات الجوية في سوريا والعراق.

وأبو علي الخزعلي يعد أبرز قياديي مليشيا حزب الله العراقي، وساهم في قتال “داعش” داخل العراق، ولعب دوراً في تهجير سنّة غرب العراق.

وقاتل الخزعلي ضمن صفوف حزب الله في سوريا، واختير لقيادة فوج ضمن “اللواء 45” لحزب الله العراقي، لتثبيت الوجود الإيراني على الحدود العراقية السورية.

كما أشرف على تخزين الأسلحة والصواريخ الإيرانية على الحدود.

وتأتي تلك الغارات ردًا يؤكد أن الولايات المتحدة لن تقف صامتة أمام التهديدات الإيرانية للقوات الأمريكية في العراق.

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