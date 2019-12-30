النفط يرتفع بفضل تفاؤل التجارة والأنظار على توترات الشرق الأوسط

وكالات(صدى):

ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر اليوم الاثنين، مدعومة بتفاؤل إزاء اتفاق تجاري متوقع بين الولايات المتحدة والصين، بينما يراقب المتعاملون عن كثب الشرق الأوسط عقب هجمات جوية أمريكية.

وأظهرت الأسواق رد فعل أوليا محدودا تجاه نبأ الهجمات الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة في العراق وسوريا ضد جماعة مسلحة تدعمها إيران، حتى بعد أن حذر مسؤولون أمريكيون من احتمال اتخاذ “إجراءات إضافية”.

وبحلول الساعة 05:29 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي خمسة سنتات إلى 61.77 دولار للبرميل.

والخام الأمريكي مرتفع نحو 36 بالمئة منذ بداية العام الجاري.